國民黨主席朱立倫4日晚間南下雲林縣土庫鎮，參加「張麗善縣長、沈宗隆議長土庫後援會」成立大會，朱強調張與沈2人合作，這幾年讓雲林進步很快，所以年底選舉，一定要讓雲林縣長與議長都連任，繼續為大家服務4年，持續讓雲林更進步。

朱立倫表示，他在這裡要向各位推薦全台灣大家最肯定的張麗善，繼續為雲林來打拚，張當選就是大家當選，就是土庫大勝利。他對張非常有信心，因為她的基層非常扎實，縣政表現獲得縣民的肯定，相信雲林縣民為了讓雲林快速發展，一定會持續支持張。

朱說，同樣也要請大家支持沈宗隆議長，沈是他的好友，也是重情重義的好兄弟，議長平日很用心服務選民，非常了解民眾的需求，與縣長同心協力相輔相成，讓雲林這幾年來進步很快，所以一定要讓縣長與議長都連任成功。

朱指出，張麗善就像媽媽一樣，在最困難的時候，努力照顧縣民之餘還能幫縣府還債，地方建設也都非常成功，同時積極招商吸引資金，老人等各種社會福利都不缺，非常不簡單，所以一定要讓張再當4年縣長。

朱說，這個月他已來雲林3次，雲林需要他時，他一定會到，因為感恩雲林的鄉親，他在新北擔任8年市長，桃園8年縣長，有很多雲林鄉親支持他，年底選舉，他懇請雲林鄉親持續支持，支持所有國民黨提名的參選人，讓雲林更進步，台灣更美好。