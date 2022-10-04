民進黨台北市長參選人陳時中競選總部1日成立，副總統賴清德致詞時竟脫口說出「台北是疫情的開始」，失言引起外界譁然，加上陳時中競總成立時大打「抗中保台」，卻被網友說狂賣芒果乾(亡國感)。對此，前立委郭正亮今（4）日就表示「賴清德跟蘇貞昌都是很會選舉的人，賴清德2024是一定選的，事實上他已經在招兵買馬」，引發討論。

郭正亮昨(3日)在中天節目《大新聞大爆卦》中指出，現在賴清德隱隱約約要配合蘇貞昌打抗中保台牌了，台北的三腳督選舉通常都會有三個階段，第一個階段就是鞏固基本盤，基本盤穩住之後就到第二階段，三人混打，最後就會分出強弱，然後打棄保。郭正亮坦言，「陳時中碰到周玉蔻之亂之後，基本盤都沒穩住，等於又回來鞏固基本盤，他們就認為打抗中保台是最快的」。

而郭正亮今日接受《中天新聞》訪問時更說，賴清德跟蘇貞昌都是很會選舉的人，賴清德大概是看到第一階段的基本盤都沒有穩住，郭正亮認為，「甚至有些綠營基本盤都有人不想投票，所以賴清德要把他們召喚回來」，郭正亮強調，「賴清德2024是一定選的，事實上他已經在招兵買馬，如果這次北台灣選得不好，那蔡英文就不會再連任主席，那就不會有陳建仁這個變數」。