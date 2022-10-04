國民黨台北市長候選人、立委蔣萬安今(4日)參加「臺北世界動物日」活動，跟主辦單位交流動保政策，也呼籲民眾踴躍認養現場等家的毛小孩。蔣萬安表示，他上週三已提出友善動物九大政策，包括寵物保險、增建多元狗公園、試辦捷運寵物車廂及擴大友善公車等，他並承諾提升收容所品質、成立非犬貓案件調查小組、推行領養教育制度等，讓台北一步步邁向動物友善的偉大城市。

「我養過五隻毛小孩，對動物權益有深厚的感情。」蔣萬安提到，上週三他發布了「友善動物，台北更好」政策，內容包含了三大面向、九大政策，包括：

動物福利：推動寵物保險、增建多元狗公園、試辦捷運寵物車廂並擴大友善公車；

動物保護：提升收容所品質、成立非犬貓案件調查小組、鼓勵友善農畜產品採購；

生命教育：推行領養教育制度、發展校園生命教育課程、公告小動物友善飼養指南。

蔣萬安相信，每一項政策內容都能幫助到飼主跟毛小孩，讓台北一步步邁向動物友善的偉大城市。