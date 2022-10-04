告五人犬青狂灑浪漫粉紅泡泡。（相信音樂提供）

告五人雲安創作能量滿滿。（相信音樂提供）

告五人在演唱會前夕大玩樂園的遊樂設施。（相信音樂提供）

告五人【新樂園】2022愛在夏天演唱會。（相信音樂提供）

告五人上月包下台北兒童新樂園辦「新樂園」2022愛在夏天演唱會，一夜奇幻限定的演唱會讓歌迷欲罷不能，4日推出破億次播放的新曲〈給你一瓶魔法藥水〉Live MV，重溫告五人的仲夏夜之夢。主唱雲安表示：「這首歌曲給我們比較多是神奇的感受，當初完成該曲時，完全沒有料想到能引起這麼多的共鳴，後來推出後感受到大家熱烈的期盼，所以我們不管在哪個場合演唱時，都被這首歌所勾起的龐大能量給嚇到，好像真的是加了魔法的感覺！」

告五人在演唱會前，也趁空檔大玩雲霄飛車、空中飛椅和旋轉木馬，過程也被記錄下來，雲安開玩笑表示：「雖然兒童新樂園有『兒童』2字，不過還是有不少刺激的遊樂設施，來吸引一些情侶們造訪，透過一些小程度的刺激和恐懼，讓彼此感情升溫，太可怕的（設施）還不行喔，因為會花容失色。」被問起若和犬青一起乘坐設施會如何反應，他則笑回：「那我必須撐住。」

主唱犬青分享當天是團員們首次在夜晚玩遊樂設施，不過團隊為了捕捉告五人的模樣，也下了不少苦功，鼓手哲謙說：「我們每個人都玩了3遍雲霄飛車等遊樂設施，攝影團隊更一連坐了9次，為了拍攝他們還得把身體轉過來搭乘，中間一度還停下來休息平復一下，相當辛苦！」他們本想拍攝搭乘自由落體的過程，不過體驗一次後發現實在太可怕而作罷。

談到〈給你一瓶魔法藥水〉創作的靈感，雲安透露最初心裡想到一個問句「如果另一半是魔法師，還會擔心如何與父母應對？」，甚至笑著自爆自己先寫下了「宇宙的有趣，我才不在意，我在意的是，你爸跟我說，婚後住哪裡？你媽跟我說，明天付聘金」等歌詞，後來考量歌詞太過現實，一下就翻案變成最終推出的版本「宇宙的有趣，我才不在意，我在意的是，你牽我的手，而亂跳的心」，成為時下最新的告白神曲。

除了〈給你一瓶魔法藥水〉之外，告五人近日也推出新曲〈愛的輪迴〉，收錄在Disney＋年度焦點影集《台北女子圖鑑》戲劇原聲帶中，歌曲描述愛的狀態，作詞作曲的雲安表示：「愛一個人像是水循環的狀態，從海到雲、雲到雨、雨落下到河川，愛的感覺就如同這樣的輪迴，端看自己的理解和如何一起共存，看是想斬斷它，或是延續它，希望大家可以靜下來聽這首歌曲，好好面對自己的選擇，在城市中找到自己的『愛的輪迴』。」

問起靈感如何源源不絕，雲安說：「其實我常常會問自己一些假設性的問題，這樣子寫歌還滿好玩的。」他透露有幾個魔幻時刻總讓他迸出新想法，「譬如出遊的日子、吃下午茶的時候，或是演出前精神特別好的時候特別有靈感，常常是靈感來了就用手機錄音記錄下來，團員也都在旁邊，所以我一寫好歌就會先給他們聽」，雲安反倒不會在夜深人靜寫歌，他務實地笑說：「有時候夜深了我要睡覺，睡飽才有體力和靈感！」