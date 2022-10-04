從社群平台發展而出的團購模式席捲全台，街頭巷尾團購店林立，許多家庭主婦也組團當團購主賺外快，地稅局提醒，許多團購主會將團購品置放在自家供取貨，因是以營利為目的，且已具倉庫性質，因此房屋稅會改以營業用稅率3％課徵，若被查獲還會追繳，呼籲團購主主動申報。

社群平台Facebook粉絲專頁和Line群組讓團購「＋1」越來越便利，加上疫情衝擊，新形態購物模式席捲全台灣，街頭巷尾團購店林立，不少家庭主婦甚至上班族，也想自組團當團購主賺取外快。

桃園地稅局指出，房屋稅是依實際使用情形按月課徵，常見有團購主以自家1樓堆放團購商品供會員取貨，但房屋置放待售團購商品已具倉庫性質，因此會應按營業用稅率3％課徵，如房屋原本是供自住住家使用，房屋稅將會從1.2％增加到3％。

地稅局說，若是透天只有1樓有放團購品，只有1樓用3％計算，2、3、4樓自住還是用1.2％，舉例目前最新鋼筋混泥土4樓透天，若12坪空間自住是2203元，用於團購就會變成5508元。

地稅局強調，團購主以營利為目的，不論是否已向國稅局辦理營業稅籍登記，只要有使用房屋放置待售團購商品，或是以自有或承租方式設置團購店面，供特定會員或不特定民眾購買取貨，就要向地方稅捐稽徵機關提出申報，改按營業用稅率課徵房屋稅。

地稅局指出，若接獲檢舉，或是國稅局例行性稽查時查獲，通報地方稅務局，就會追溯到開業的時間要求補課，呼籲納稅義務人在變更日起30天內檢附文件，主動向地方稅捐稽徵機關申報。