澎湃新聞4日報導，長江湖北段，沿岸多地供水壓力持續。湖北省黃岡市團風縣融媒體中心3日消息，隨著乾旱少雨天氣，長江團風段水位持續走低，城區自來水供水面臨取水困難。縣清源水務集團有限公司已啟動取水口疏浚工程，該工程從1日開始計畫10天完成，屆時，將清淤泥沙近15萬方公尺，取水深度將從2米提升至10米，可有效保障冬季低水位供水安全。

取水口疏浚工程施工單位負責人王浩說，今年長江水水位太低了，目前取水口上游下游，包括外側和內側大概水深只有2米左右，淺的地方甚至2米都不到。

報導稱，目前該取水口長江水位處於歷史同期最低值，且呈持續降低狀態，嚴重影響了取水躉船的正常取水。王浩說，採用這種管道疏浚形式，把取水口周圍淤泥跟積沙全部排走，淤泥清理完了以後，這個取水口的水位一直會保持8到10米深度。

在武穴市，9月27日，市水務公司組織打撈公司對一、二水廠取水口進行沖刷河床作業，以保障城區正常生產生活用水。一、二水廠取水口位於武穴長江大橋下游3000米處，屬於飲用水水源二級保護區。受極端乾旱天氣影響，取水口水位不斷下降，目前取水點水深在2.5米深，將逼近安全警戒水位（2米）。如果取水點降到2米，取水將會變得困難且接近淤泥。

武穴市融媒體中心報導稱，為保障取水口水位，市水務公司提前研判，密切關注，制定應急預案。在沖刷河床作業中，利用船螺旋槳動力，對取水口河床進行沖刷。根據作業效果，目前取水點水位已達到了3.5米，滿足使用要求。

2022年入夏以來，荊州市持續高溫少雨，長江幹流及主要支流來水量較往年同期大幅下降，長江水位持續走低，出現「汛期枯水」現象，長江水位處於歷史同期最低。

根據荊州水務集團有限公司9月30日消息，柳林、南湖、郢都水廠已根據應急預案分級啟動前期準備工作。其中，取水區域水下地形測量及取水頭部探摸均已完成，各制水廠同步開始實施泵船底部及四周清游沖沙、岸坡清理作業等應急保障工作，防止泵船擱淺，取水口觸底。同時，每日密切關注水情變化，專人多時段測量泵船離底距離，並及時上報水位變化情況。

湖北省應急管理廳近日發布自然災害綜合風險形勢分析報告顯示，8月以來長江、漢江主要控制站均處於歷史同期最低水位，至9月上旬長江武漢段水位跌破14米、屬歷史罕見。

洪湖、梁子湖、斧頭湖水位均降至近10年同期最低值，枯水高峰期全省共有334座水庫處於死水位以下，325條河流局部河段出現斷流。乾旱已造成全省120.65萬人飲水困難，以往水源供給相對充足的沿江沿河地區當前供水形勢也不容樂觀，鄂州等地水務集團已經啟動臨時應急取水工程。

10月三峽水庫、丹江口水庫都將進入蓄水期，若長江、漢江上游來水沒有明顯增加，中下游水位還將持續下降，湖北省長江、漢江沿線涵閘泵站取水將面臨更大困難，保人畜飲水安全的問題也可能更加突出。

報告提出，各地要因地制宜地制定完善極端枯水情況下，城鄉居民保供水方案，將保障人飲安全作為今後抗旱保供水的首要目標，加強沿江城鄉供水水廠取水口取水形勢監測研判，滾動分析長江水位變化對城鄉居民供水影響，多措並舉切實保障城鄉居民用水安全。