通過2022「餐飲衛生管理分級評核」的商家店內均會置放或張貼藍色風獅爺標章，提供民眾外出飲食參考選擇(于家麒攝)

金門縣政府為提供消費者優質飲食環境，每年由衛生局辦理「餐飲衛生管理分級評核」活動，今(2022)年計有12家餐飲業者通過評核，其中優級9家、良級3家，於今(4)日下午舉行授證典禮，名單將公佈於衛福部食品藥物消費者服務網、縣府及衛生局網站，供民眾隨時查閱參考。

「餐飲衛生管理分級評核」依據「食品良好衛生規範（GHP）準則」，針對烹調作業場所衛生管理、員工個人衛生管理、廁所衛生管理、用餐場所品質管理等項目進行實地評核。

經過嚴格評選今年共通過餐飲業共計12家，包含優級店9家： 摩斯漢堡-金門民權店、白貓甜點、八分鋪山外店、小徑村食、盈春閣餐廳、鍋坊、肉坊燒肉、晨間廚房金湖店、初原麵場-金門金寧店;良級店3家： 湶民水果餐、廉坤牛肉店及APPLE203(日升熱壓三明治)。

縣府祕書長陳祥麟表示，金門以觀光立縣，最重要的就是食安問題，一定要讓遊客吃得衛生、吃得安心，這是在任何一個推展觀光的城市必備的條件。衛生局透過「餐飲衛生管理分級評核」活動，鼓勵符合（GHP）之優良餐飲業者，落實衛生安全及原物料品質管控，降低食安之風險，提供消費者選擇用餐地點之參考依據，讓每位來金門旅遊的民眾及在地鄉親皆能吃得安心!

衛生局說明，通過評核之業者授頒效期2年之「優」或「良」標章，讓業者可置放及張貼於營業場所明顯處，提供民眾外出飲食參考選擇。

而除了今年度通過的12家業者，尚有2021年度通過的15家餐飲業者(優級7家、良級8家)仍在有效期限內，這27家通過分級評核的名單均於衛生福利部食品藥物管理署食品藥物消費者服務網站、金門縣政府網站、金門縣衛生局網站中公佈，供縣民及消費者隨時查閱選擇衛生優良店家消費之參考。