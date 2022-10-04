溫妮推出新單曲〈灰色定格〉MV。(WINNI工作室提供)

溫妮推出新單曲〈灰色定格〉MV。(WINNI工作室提供)

溫妮新單曲MV邀魏嘉瑩客串。(WINNI工作室提供)

溫妮 WINNI 昨晚（10／3）發布親自作詞的最新單曲〈灰色定格〉MV，好友魏嘉瑩驚喜客串，溫妮更於上週末在魏嘉瑩的演唱會上搶先首唱，兩人於MV中上演親密互動戲碼，讓現場觀眾與網友紛紛留言：「魏妮CP太配了吧！」

今年溫妮與魏嘉瑩發表限定合作的 EP《魏妮寫詩》，無論在數位或實體平台均創下佳績，日前兩人宣傳告一段落，並在社群宣布暫時畢業將各自開啟全新篇章。沒想到才過一個月，好交情的他們又再度攜手合作。

〈灰色定格〉MV 中，溫妮飾演獨自生活的女子，面對空蕩蕩的房子，目光所及皆是兩人的回憶。MV 前期製作時，團隊正苦惱與對手戲的人選，溫妮第一時間就想到因作品而成為交心好友的魏嘉瑩。首次以客串身份拍攝 MV，魏嘉瑩直呼第一次出演就是爽，溫妮笑回：「謝謝你把第一次給我！」但對於自己戲份太少，小魏開玩笑稱不滿意，「居然只找我拍了一下下？應該要找我主演吧？」溫妮見狀也幽默回應，這次 MV 剛好在北投拍戲，待會就去跟導演說要再加戲，「會找小魏去大眾池拍！」

MV 最後一幕，導演要求魏嘉瑩在溫妮耳邊說悄悄話，沒想到一講完，溫妮忍不住在片場大笑不止，原來小魏在當下搞笑說著網路梗「熱愛 85 度 C 的你」，溫妮事後無奈說：「導演叫你讓我微笑，結果你讓我爆笑！」在片場不放過調侃彼此的任何機會，展現兩人一路以來的好交情。

10／31 生日的溫妮，自 2017 年以來每年都會舉辦個人生日音樂會，近年受疫情影響改為線上演出，今年她受 Legacy「都市女聲」系列邀約，將生日演唱會擴大舉辦為北中兩場，《WINNIBAO 演唱會》10／30 在 Legacy Taipei、11／19 在 Legacy Taichung 開唱，門票皆可於iNDIEVOX網站購買。