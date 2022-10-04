一名人妻在臉書透露，婆婆堅持水梨只能一人獨食，不能合吃，這樣一家人才不會分離，婆婆還為此沾沾自喜，讓她好生無奈。文章曝光後，不少網友分享自家光怪陸離的習慣，大喊原PO婆婆實在「太鬧啦！」

這名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，透露婆婆規定吃水梨一定要每個人獨吃一顆不能分享，因「梨」的讀音近似「離」，此舉動便意味著不分離；人妻無奈地說，偏偏現今的水梨每顆尺寸都不小，難以獨自吃完整顆，常搞得大家一顆水梨要分好幾餐吃，冰箱也擺滿每個人專屬的水梨保鮮盒。

人妻說，婆婆對此規定相當引以為傲，每吃一次水梨都會提一次，讓她實在不知道該如何吐槽，後來她受不了吃水梨的獨特規矩，索性不再吃水梨，就也不會遇上吃不完一整顆，還得留到下一餐的窘況。

文章曝光後，不少網友嘆為觀止，同時留言分享家中的獨特迷信，「我婆婆是說不要喝烏梅汁會倒霉…」、「我們家是雞腳不能只吃一隻」；還有網友猛力吐槽，「請她以後鳳梨不要切直接吃」、「就是想跟婆婆分離不行嗎！」、「那也不能切捏，切了也是『分梨』呀」、「離婚給她看，證明她是錯的」、「最好要她不要吃雞，吃多了會變『雞婆』」、「太鬧啦」、「蘋果也不能分喔，會不平安」。