今（4）日各地高溫為35度，明（5）日開始東北季風增強、水氣增多，北部高溫驟降到26、27度左右，北台灣轉為濕涼、有雨，其中基隆北海岸、大台北山區、東北部地區降雨明顯，中南部仍是溫暖偏熱的天氣。氣象主播戴立綱提醒，國慶連假北台灣會再轉涼，中南部天氣晴朗暖和。

戴立綱說明未來天氣變化。（中視新聞）

氣象局表示，明天桃園以北及東半部地區降雨機率增加，其中大台北及東北部降雨時間較長，基隆北海岸、大台北山區、東北部地區降雨較明顯，可能有較大雨勢出現，東北部山區雨量最多，有局部大雨發生的機率；中南部仍為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雨。

氣象局分析明日降雨狀況。（翻攝自氣象局）

溫度方面，北台灣高溫降到26、27度左右，低溫也略降到23、24度，整天感受濕涼；中南部高溫為32至34度，低溫為25至27度，感受溫暖偏熱。另外，今晚起嘉義以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將易有8至9級強陣風，海上作業及海邊活動請注意安全。

氣象局說明連假天氣狀況。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

戴立綱表示，近海風浪開始逐漸增大，台灣海峽北部、北部海面、西部沿海、東部海域陣風達到9級；未來一周持續被東北季風影響，不過只有鋒面通過時風雨稍大，接下來都是綿綿細雨，北部濕涼、中南部晴朗，2千公尺高山低溫跌破10度，上山民眾注意保暖。