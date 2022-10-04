新加坡一名24歲女子到診所拔智齒，怎料注入麻醉後身體引發不良反應，高燒飆至42度不退，過了3個小時仍回天乏術。昨日調查結果出爐，裁定這是一起醫療意外。

根據亞洲新聞台(CNA)報導，死者卓女於2019年至新加坡國家牙科中心（NDCS）就診，此前口腔內其中一顆智齒長歪，出現劇烈疼痛，醫師建議避免往後更多腫脹和感染，因此決定將患者全身麻醉，一次拔除4顆智齒。

麻醉醫師評估後表示，卓女有高膽固醇、BMI超標和其他皮膚病史。然而，她過去曾接受2次全身麻醉，分別接受汗腺炎與清除膿腫的手術，皆沒有任何狀況。

當天早上8點20分手術開始，大概前90分鐘都非常順利，患者生命指數也正常。不過就在手術完成前5分鐘，卓女出現輕度高碳酸血症(Hypercapnia)和二氧化碳濃度飆升的跡象。直到10點20分手術結束，縫合傷口時血液含氧量仍持續低迷，醫師採用呼吸器並停止麻醉藥物，但患者遲遲未醒來，甚至發燒至42度，過了3個小時便失去呼吸心跳。

驗屍報告指出，手術期間使用某些麻醉藥物，包括琥珀膽鹼(succinylcholine)、吸入性麻醉劑等，在體內引起不良反應而致命，該情況可能在麻醉時任何時刻出現。常見像是肌肉僵硬、體溫過高、心跳加快等，因個人基因而異，該症狀在某些患者身上更容易出現惡性高熱。