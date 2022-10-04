九合一選舉剩不到兩個月，「首都之戰」更是萬眾矚目，3日《TVBS》就公佈了一份台北市長候選人的最新民調，從結果中可以看到，蔣萬安支持度達40％、無黨籍黃珊珊支持度23%，兩人差距拉大至17個百分點，而第三則是民進黨陳時中，只有22％。對此，資深媒體人單厚之今（4）日就表示「『棄保』會發生在陳時中和黃珊珊身上」，引發討論。

根據《美麗島電子報》的報導指出，單厚之認為，台北市民有豐富大選「棄保」的經驗，今年台北市長選舉也將和往年有所不同。單厚之提到，黃珊珊的背景和藍綠都有一些淵源，因此在兩黨之間都能拿到一些票，而「棄保」則要看「仇恨」和「恐懼」，討厭某一個候選人的陣營，因此轉投給心目中次佳的候選人。現在陳時中的仇恨值是「三腳督」中最高的，所以之前大多數人都認為「棄保較可能發生在蔣萬安和黃珊珊之間」。

不過單厚之也說，在發生周玉蔻風波之後，局勢被打破了，從《TVBS》的民調可以看到，現在蔣萬安和黃珊珊的差距拉大，蔣萬安被黃珊珊棄保的危機大致解除，蔣陣營吃下定心丸，只要能夠維持目前的趨勢，那麼當選的可能性就很高，未來勢必會更加求穩、不躁進，犯大錯的機率也大幅降低，但這也讓「棄保」會發生在陳時中和黃珊珊身上，單厚之認為，「棄中保珊」會比「棄珊保中」更容易、也更有效。

單厚之坦言，這次九合一選舉，兩黨都是黨主席獨斷乾坤、沒收黨內初選機制，因此黨主席就要為成敗負上完全責任。而民進黨內很早就傳出，只要台北、桃園兩都都拿下，就算大勝、保住一都算持平，兩都皆輸則蔡英文就得請辭黨主席。單厚之提及，現在陳時中的選情不佳，但桃園的鄭運鵬還有勝算，因此蔡英文不一定會在選後馬上跛腳，但黨內檢討聲量會衝高，導致讓她的處境變得尷尬。

最後單厚之表示，現在蔡英文的未來和陳時中已經相當程度綁定，陳時中的選情越糟，蔡英文越要力挺、越要鞏固基本盤，絕對不能讓陳時中淪為第三名。因此年底會很難出現「棄中保珊」的情況，黃珊珊被棄保的情況不會很嚴重，但也棄保不了別人。