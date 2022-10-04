重陽敬老！適逢農曆9月9日重陽節，除了各地方發放重陽敬老津貼外，對長輩給予衷心關懷也非常重要。新北市長侯友宜在這天特別PO出他探望永和105歲人瑞張子忠爺爺的合照，並帶上爺爺當年開設傳承名店的豆漿燒餅油條，看著爺爺奶奶回味往日時光的幸福模樣，侯友宜祝所有長輩們健康平安、永保活力，並喊「長輩健在，就是子孫最大的福氣！」

「長輩健在，就是子孫最大的福氣，九九重陽，祝福所有長輩們健康平安、永保活力！」侯友宜今(4日)在臉書發文表示，前些日子他特別抽空到永和探望張子忠爺爺，很開心看見105歲的他身體硬朗、說話中氣十足，看著健康朝氣的張爺爺，也憶起了自己和父親相處的時光，很是想念。

侯友宜提到，張爺爺分享，他軍中退役後在永和開了間「永泉豆漿店」，賣著燒餅油條，下午時段還會賣槓子頭和包子饅頭，是很多人從小到大的味覺記憶！生意好到一做就是30年。豆漿店在當時遠近馳名，張奶奶說許多人都會慕名登門拜師學藝，張爺爺從不藏私，樂於傾囊相授，間接將張家製作豆漿和燒餅油條的手藝傳承到了世界各地。

當天侯友宜特地準備了復刻「永泉豆漿」字樣的豆漿、燒餅和油條，讓兩位長輩好好回味一番！當回憶起過去的點滴，閒話家常的同時，張爺爺和張奶奶相望的眼神中充滿了幸福。「執子之手，與子偕老」，侯友宜感動表示，張爺爺和張奶奶的鶼鰈情深，為這句話做出了世間最美的詮釋。