蔡詩萍接受《POP最正點》主持人林書煒專訪。（POP Radio提供）

作家蔡詩萍帶著新書《李後主事件簿：他死了一次，活了千年》，接受POP Radio《POP最正點》主持人林書煒專訪，被問到新書版稅是否能全數交給老婆？蔡詩萍毫不猶豫回答「那當然！」

蔡詩萍和林書煒結褵17年感情甜蜜恩愛，卻十分有默契的在節目中「裝不熟」。蔡詩萍提到，書中一段描寫李後主與小周后因南唐亡成為北宋俘虜，喪權的李後主只能眼睜睜地送小周后侍寢宋太宗，任由小周后怒罵也無所作為；讓林書煒聽了有些憤憤不平，忍不住反問「如果你被俘虜而我被送去呢」，蔡詩萍則理性帶入李後主思維「從某個角度看，面對宋太宗，還能怎樣」，林書煒聽到老公的回答更驚訝，直呼「你當然要拼命啊！」

談到《李後主事件簿》的創作初衷，蔡詩萍引用王國維對李後主作品的評論「淡語有味，淺語有致」，他表示早期的文青都喜愛李後主或李清照的詞，蔡詩萍導讀到「破陣子」一句「教坊猶奏別離歌，垂淚對宮娥」描述遭擄前與嬪妃淚別的文字，讓蔡詩萍不只對李後主文字真誠所動容，更打趣稱「我應該跟他滿像的」。

林書煒揭露，蔡詩萍身上總能找到一本書，無論是《古文觀止》或名家詩詞作品集，起初以為他只是當作時尚擺件，「深切交往後才發現是真的有看！」蔡詩萍回應，「知識不是用來賣弄」，他認為閱讀古文能增加個人底蘊，幫助維持文字質感和敏感度。

蔡詩創作量豐沛，從《金瓶本色》、《也許你該看看張愛玲》、《我父親》到《李後主事件簿》，每年穩穩推出著作，臉書也可見到他常對時事議題針砭。蔡詩萍表示，不只歡迎讀者透過臉書和IG社群和他分享論點，10月8日起在高雄、台中、台北與台南各有一場讀者見面會能與作者面對面交流。