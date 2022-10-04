強辯樂團主唱黃少谷（少少）曾是五月天師弟，除了唱紅不少歌曲，憑著帥氣外型在電視劇《終極三國》中圈粉無數，沒想到卻傳出他曾負債百萬，最近更兼差開計程車補貼家用惹鼻酸；黃少谷辣妻、同時也是女星的林采薇，也特地發文，表示儘管很多人認為她可以嫁富商入豪門，在遇到先生這位神隊友後她反倒是覺得心靈更加富裕、生活美滿。

黃少谷8月份才透露花了半年時間考照，要兼差開計程車，2日深夜他在臉書發文，分享自己在深夜接客，為了生活養家「能做多少就做多少」，立刻引起熱烈討論，許多藝人好友也紛紛留言打氣：「你是好爸爸真男人」、「我坐到會打折嗎」、「加油加油」、「加油，扛起丈夫的責任」，辣妻林采薇也有現身留言表示：「安全擺第一知道嗎」。

在黃少谷兼差開計程車一事曝光後，林采薇今（4）日在臉書證實先生因為演藝圈收入不足，所以努力開計程車讓她跟小孩有更好的生活；林采薇也提到她的形象和外表常常被認為只會嫁給富商或有錢人，但她相當感謝上帝讓她遇到這麼負責任的另一半，「除了演藝圈工作，只要有空檔時間就會去跑車，每天都跑到至少凌晨2、3點」，就只為了給妻小更好的生活。

林采薇表示比起那些嫁進豪門的人，她覺得現在的人生相當富裕，最後不忘甜蜜告白黃少谷：「老公謝謝你！你真的好辛苦」。其實黃少谷先前就曾在節目中透露：「對於我的小孩、我的太太，我希望可以給他們好的未來，我每天都在想這件事」，感動大票網友。