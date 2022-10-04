機車騎士因前方車輛出隧道後撞到紅綠燈桿，他遭轎車「反彈打橫」波及也撞車倒在路面。

新北市汐止區北勢街日前發生一起車禍，有輛機車跟著1輛白色轎車進入北勢街的隧道後，由於出了隧道後疑似受到光線影響，導致前方白色轎車往右偏移撞上路旁紅綠燈桿，而跟在後方的機車騎士，因為前方轎車撞燈桿後，整輛車反彈打橫，機車騎士反應不及也直接撞上，連人帶車倒在路面上。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段23秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市汐止區北勢街，有名機車騎士騎在1輛白色轎車後方，不久後2車進入隧道，當前方轎車進入隧道一半路程時，亮起了煞車燈，其速度明顯放慢，此時該騎士與前車距離立刻縮短不少。

當2車出了隧道後，前方白色轎車竟然開始不斷偏向右側，直到撞上路旁紅綠燈桿後，直接反彈，整輛車反彈打橫，原本跟在後方的機車騎士，一時反應不過來，便撞上轎車右側輪胎後，整個人與機車摔倒在路面上，機車與轎車的撞擊後的碎片也四散在路面。

機車騎士因前方車輛出隧道後撞到紅綠燈桿，他遭轎車「反彈打橫」波及也撞車倒在路面。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

影片一出，網友紛紛留言表示「進出隧道的車禍機率很高，最好安全距離要再更長，這影片算是教科書般的示範」、「很多時候出隧道的逆光會造成駕駛短失明，不論是汽車還是機車駕駛人都要格外小心」、「這結局超越我的想像」、「安全距離很重要」、「煞車燈亮了那麽久，還越貼越近，沒有危險意識，被擊落是早晚的」。

據《東森新聞》報導，眼科醫師黃慶瑄表示，由於較強的光線會造成瞳孔縮小，影響到夜間桿狀細胞的作用，會讓眼睛暫時看不清楚，當出了隧道時，光線突然變亮，此時會產生「白洞效應」，導致瞳孔尚未適應，而影響眼前視線。