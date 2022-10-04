基富通今歡慶6周年，自上線以來，持續落實普惠金融服務，喚起國人重視理財規劃、退休準備，開戶數正式突破23萬人，今年股市震盪，更是逢低布局好時機，今年來開戶數成長8.5％，累計基金存量逾850億元；為感謝國人支持，基富通開放10月全平台基金單筆申購零手續費。

基富通董事長朱漢強表示，基富通從無到有，在第5年營運步入正軌，開始繳出獲利成績，第６年更一舉彌平累計虧損，建構出基金的百貨超市，成為全民理財平台；基富通邁入第７年，儘管金融市場暗潮洶湧，藉由靈活彈性調整策略，以韌性應對全球變局，有信心保持穩健獲利，並有能力繳稅，將成果回饋給國人。

基富通將秉持「感恩THANKS」的心，推動「定期定額三大面向」，即宣導定期定額投資理念、定期舉辦理財教育活動、定期落實公益關懷，永續實踐主管機關普惠金融，為國人服務。

朱漢強表示，「THANKS」隱含6種的特質，T代表Technology科技，H為Humanity人性；A為Accountability負責任；N為Navigator領航者；K為Keeper守護者；S為Sustainability永續。整個意思是：運用金融科技力，建構人性化的數位服務，以負責、可靠的平台，引領國人踏上基金資產跟退休準備的道路，以感恩的心，做每一位客戶的資產守護者，永續經營。

基富通總經理王浩宇表示，截至今年9月底，累計開戶數突破23萬人，今年來成長8.5％，鼓勵更多國人及早做好人生財務規劃；同時，基金存量累計842億元，今年來成長4％，增長最快的是境內基金，存量占比首度突破4成，反映倡導長期理財觀念、深耕境內基金市場的成效。

王浩宇表示，基富通已成為越來越多國人基金理財的主要管道，為感謝國人支持，開放10月全平台基金單筆申購零手續費，每成功扣款一筆，平台再加碼贈送單筆0手續費酷碰券1張，每張最多可申購10檔基金，優惠到年底，幫助投資人省下更多交易成本。