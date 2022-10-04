美國總統拜登上任以來4度表態若中國武力犯台，將協防台灣。美國國防部長奧斯汀接受專訪時表示，拜登的意思很清楚，美軍也準備好捍衛自身利益，並履行對盟友的承諾；他同時指出，他不認為中國侵台威脅已迫在眉睫，但北京正試圖透過軍事行動，在台灣周邊建立一種「新常態」。對此，前立委沈富雄今（4）日就表示，奧斯汀的說法讓他非常興奮，更預言「中國大陸絕對不會打台灣」。

奧斯汀日前表示，拜登政府的「一中政策」沒有改變，美方不希望看到任何片面改變現狀的行為。他說，「在符合《台灣關係法》之下，我們致力協助台灣發展自我防衛能力，這項工作已持續一段時間，未來也會繼續」。針對中國大陸犯台威脅，奧斯汀則表示，他並未看到有「迫在眉睫的入侵」（imminent invasion），但在8月初美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國大陸「開始試圖建立一種新常態」。他指出，中國大陸軍機跨越台海中線的次數增加，水面艦在台灣周邊海域的活動也更多，「這值得關注」。

沈富雄今日在網路節目《少康戰情室》中表示，在聽完奧斯汀將軍的講法之後，「我一路興奮到現在，他的講法給我不少的啟示」，沈富雄提及，第一點就是「中國大陸不會打」，第二點就是「中國大陸會在台海附近從事很多軍事活動，來改變新常態」，沈富雄也說「這兩點加起來，和我以前的講法完全一致，我對台灣的前途充滿光亮」。

沈富雄接著分析，在第一島鏈之中，中國大陸最討厭日本，中國大陸對台灣恨意、敵意非常的淺，台灣對中國大陸來說是「愛不到的愛人」，不可能辣手摧花，除非台灣不給面子。沈富雄更說，美國想趁中國大陸還沒壯大起來之前，聯合世界上的國家來包夾，而中國大陸也不能不講話、不動作，所以裴洛西最大的錯誤就是給中國大陸這個機會，這就是所謂形成新常態，而台灣就要用「新想法去對付新常態」。