女星陳妍希因拍攝《神鵰俠侶》而與陳曉結緣，2016年結婚後生下一子小星星，為了保護隱私，鮮少讓兒子公開露面。近日，陳妍希難得分享母子倆的同框照，儘管有幫兒子P墨鏡，仍遮掩不住俊俏的臉，被網友讚嘆：「不就是陳曉的小時候嗎？」

陳妍希是圓臉，導致演出《神鵰俠侶》小龍女一角時，慘遭酸是「小籠包」，對此她大方地認：「我覺得我臉圓這件事，應該是這輩子也沒辦法解決的」；最近她出席陸劇《溫暖的，甜蜜的》殺青活動，又被拍到小腹飄孕味，但陳妍希經紀人否認懷二胎。

陳妍希3日在小紅書透露是間歇性斷食第二天，公開當天的伙食為兩杯青葉咖啡、一杯牛油果蘋果汁和一杯蔬果汁，並PO與兒子（小星星）的照片，畫面中，陳妍希站在全身鏡前自拍，穿著蘇格蘭短裙，露出纖細的玉腿，前方則是5歲小星星，身穿黑色皮外套和運動褲，臉部被P上墨鏡。

陳妍希難得公開與小星星的合照。（圖／小紅書＠陳妍希）

儘管墨鏡圖樣遮住小星星的眼睛，但還是可以清楚地看到臉型、鼻子和嘴巴，整體輪廓清秀、帥氣，被許多網友留言稱讚：「那個下巴、嘴，太像陳曉了」、「根本陳曉小時候」、「他倆的基因太好了，生出來的兒子都長得這麼好看」、「小星星好帥」、「爸爸是酷酷，媽媽是甜甜，星星是酷甜」，還有網友認為陳曉、陳妍希的基因很好，鼓勵他們再拚一胎。

事實上，陳妍希今年為了慶祝小星星5歲生日，親自作曲、獻唱《小星星》，MV裡更出現母子倆的畫面，從未露臉的小星星首度公開正面，可愛的模樣圈粉無數。