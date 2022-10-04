國民黨桃園市長參選人張善政4日斥民進黨執政根本是「綠豆渣工程」，點名「桃園在地立委」鄭運鵬再度神隱，鄭反批張「桃園在他眼中一無是處」，張善政競辦回嗆桃園運動中心缺失連環爆，鄭運鵬身為在地立委卻是消極看待，顯見鄭運鵬眼中沒有桃園市民，只有鬥垮藍營，斥鄭運鵬從「遮雨棚」變「遮羞棚」。

何元楷說，媒體披露桃園多所國民運動中心出現百項以上公安問題，包括：多處漏水、牆壁龜裂、電梯鋼纜鏽蝕等問題，這些爆出問題的國民運動中心啟用營運最多不過三年，卻已經狀況百出，難道當初桃園市政府在驗收時，是睜一隻眼閉一隻眼嗎？且這些問題都直接攸關使用民眾的生命安全，難不成桃園市府覺得市民生命安全不比選舉重要嗎？

何元楷表示，張善政發現桃園現在的各種缺失問題，向現任市府團隊提出擔憂，這是每個桃園市民的權益。但鄭運鵬委員身為掌握權力的人，卻寧可選擇惡意扭曲張善政替鄉親發聲的用意，忽略了自己是在地國會議員，應該更用力監督施政作為。何元楷說，即使鄭運鵬想用惡意扭曲的話術，來掩蓋鄭文燦市府團隊的公安醜聞，除了是非常不尊重桃園市民，更凸顯鄭運鵬曾說要當大家的遮雨棚，結果事實卻是當起了鄭文燦國民運動中心多項缺失的「遮羞棚」。

何元楷強調，鄭運鵬在蘆竹美福倉儲大火事件中被在地鄉親批評看不到人、不關心地方。現在桃園多所國民運動中心爆發嚴重公安問題，威脅桃園市民生命安全，要競選桃園市長的鄭運鵬竟還是選擇漠視。難怪連張善政候選人都懇請鄭運鵬要多在意桃園一點，「能不能為桃園人生氣一下下就好？」