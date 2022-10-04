為推廣戰役史蹟活化再利用成果，金門國家公園管理處特別規劃「2022軍事體驗暨環境教育活動」共4梯次，自10月5日上午10時起開放報名至10月15日止，每梯次限20人，有興趣體驗烈嶼戰地特色的民眾請把握機會參加。

金門位處前線，過去曾是軍事重地，許多特殊的戰役資源坐落在這座島嶼上。這些豐富的戰役史蹟各自擁有不同的用途，從內陸延伸到海濱，不同的地勢、戰略位置，便有不盡相同的營區設計、坑道形式等等。

為活化戰役史蹟並讓民眾瞭解過去的歷史脈絡，金管處辦理一天一夜的課程，結合環境教育、軍事體驗、射擊訓練等內容，進行深度旅遊。藉由豐富多元的課程內容，探討環境與人的關係，並搭配烈嶼的軍事營區空間作為環境教育主題，學習營舍空間射擊觀念、自然掩體利用、環境攻防戰略等，並瞭解島上據點分布目的、戰地相關植栽、軍事標語與其時代意義。

金管處表示，該活動4梯次各辦理時間為：10月20日、11月2日、11月9日及12月1日，報名費每人酌收新臺幣2000元整(包含食宿費、活動期間交通費、訓練費等)。另因安全考量，參加者年齡須達12歲以上，未滿 18 歲者建議家長陪同。想要體驗小島戰地風情的民眾，請上網報名(網址: https://reurl.cc/LMOo49 )，或於上班時間(08：30-17：30)電洽082-363113。