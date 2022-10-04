身體出現病徵千萬不可輕忽，急診科醫師田知學表示，曾有一名中年男子患有腎結石，且腰痛已經長達半年，原本想靠著自然排尿讓腎結石排出體外，但後來實在痛得受不了，只好到急診求助，沒想到後來竟查出罹患胰臟癌晚期。

田知學在節目《醫師好辣》中分享真實病例，一名55歲的男子，自40歲起就有腎結石的情況，卻一直不願意多喝水調理身體，以至於結石不斷累積，幾乎兩到三個月就會前往醫院報到，而某天這名男子又來到急診室，主述左腰痛了半年都沒有好轉。

男子表示，過去都會到診所打止痛藥讓結石自然排出來，但這次卻怎麼樣也無法排尿，因此痛得趕緊到急診求救。田知學表示，腎結石會造成腎絞痛，但她敲擊男子腰部測試時，男子竟沒有痛感，只說「裡面酸酸的」，田知學進一步為男子安排X光、驗尿、超音波等檢查，但都沒有發現明顯的異樣。

最後經過電腦斷層掃瞄，發現男子左側腎臟有一包「爛爛的東西」，細看才找到其位置在胰臟的末端，且周邊的髒水有擴散的跡象，田知學緊急安排患者住院治療，進一步查出患者已經罹患「癌王」胰臟癌。

田知學安排病患進行斷層掃瞄，赫然發現他的胰臟已經出現嚴重病變。（圖／醫師好辣YouTube）

田知學表示，胰臟癌通常是「胰臟頭的癌症」，但男子卻是「胰臟尾的癌症」，因此比較難察覺病徵。田知學呼籲，就醫時不要只看某特定科別，而忽略掉其他病徵的關聯性，健康檢查時可先透過抽血檢查癌症指數，盡速找到身體有問題的地方，才能即早治療。