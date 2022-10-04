「甜心教主」王心凌參加大陸綜藝節目《乘風破浪》，一開播就唱跳經典成名曲《愛你》爆紅，最後奪下總冠軍，再次迎來新一波事業高峰，工作邀約也接踵而來，她在大陸的工作告一段落，9月中低調回台，神隱半個月總算更新近況，素顏模樣超級逆齡。

王心凌9月中低調回台，之後就沒有更新動態，神隱多日的她昨（3）日釋出照片，開心寫下：「35好友久違的Zumba」，同時Hashtag「動起來、時刻準備著」，王心凌與好友黃小柔、張棋惠與舞蹈老師合照，三位女星皆是素顏，王心凌綁著單側麻花辮，皮膚狀態光滑白嫩，看起來宛如少女，她穿著黑色短背心，露出一截小蠻腰，下半身是牛仔長褲，造型相當青春隨性。

好友黃小柔在底下留言：「舒舒服服」，張棋惠也回應：「開開心心，流流汗汗，見見面面」許多粉絲等到她更新近況，湧入留言：「終於營業了」、「哇～運動凌上線了」、「好久沒有看妳們合體了」、「好久不見的心凌」、「我太開心了嗚嗚，跟隨姐姐一起動起來！」、「教主運動的樣子也很優雅呢」。

之前網上已經有流傳一份春節晚會的表演藝人名單，台灣藝人除了有王心凌，還有靠健身直播爆紅的劉畊宏，演員王耀慶、歌手楊丞琳、羅大佑等人，如果名單屬實，王心凌將有可能再飛往大陸表演，令不少粉絲期待。