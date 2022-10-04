國民黨高雄市長參選人柯志恩930造勢獲正面迴響，柯營人士分析，柯雖起步晚，但目前真實支持率應上看三成，對手高雄市長陳其邁支持度則應已跌破五成，一旦陳、柯支持度進入四成餘比三成多，如2018年韓流的柯風就可能衝擊陳選情。

柯營人士表示，過去1個月，柯志恩在臉書社群影響力獲13萬4981分，同時間陳其邁也約為13萬2083分。但9月28日至10月2日期間，柯影響力爆衝為8萬3009分，是陳的4萬1514分翻倍，9月30日當天網路聲量更是陳3倍。

再從Youtube瀏覽數分析，柯營人士說，過去一個月提到柯志恩影片共有428支，總觀看數是459萬1291次；同一時間提到陳其邁影片更多達544支，但總觀看數卻僅370萬1024次，總觀看數僅為柯八成。

柯營人士也提到，9月30日柯志恩大造勢直播影片，觀看次數更高達116萬1972次。陳其邁YT官方頻道最新一支運用空拍、高質量拍攝、所費不貲影片，觀看次數僅2130次。