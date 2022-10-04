距離九合一選舉投票日剩下不到2個月，台北市選情激烈，近期民進黨台北市長參選人陳時中的負面聲量比較高，陳時中3日接受專訪回應表示，「因為好學生容易被挑毛病」。對此，中天《洪淑芬辣晚報》4日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「陳時中自稱好學生容易被挑毛病」的看法，年輕人一面倒，認為陳時中真的好敢講，紛紛直言「這個人自我感覺良好」，認為好學生躺著也中槍，引發討論。

中天《洪淑芬辣晚報》4日由「辮子妹」進行街訪，對於九合一選舉剩下不到2個月，陳時中卻自稱好學生容易被挑毛病，許多年輕人紛紛表示「我們沒有挑毛病啊，他確實不行」、「這個人自我感覺良好，就是因為他做不好才會被人家討厭啊」、「我也覺得他自我感覺良好」、「真的很敢講」、「如果今天真的是好學生，不太會自己去講啦」、「如果他自己這麼認為的話，他不尷尬沒關係啊」、「好學生不會說自己是好學生，都會用實力去證明，但是他就已經讓大家知道那麼多防疫漏洞了，還不去彌補，然後怎麼可以說是好學生」、「是不是好學生應該要別人講才客觀吧」、「好學生躺著也中槍」。

而對於陳時中聲量下跌的原因，民眾紛紛認為「可能是他那時候指揮官當到一半，就跑去選市長，感覺有很不負責任的感覺」、「因為有很多風向說他要出來選市長，結果他真的就出來選，這讓人家覺得很錯愕，怎麼真的出來選」、「防疫漏洞那麼多」、「我對他的印象只有每天記者會公布數字的印象」、「打個疫苗還要排隊，我深深體驗到他不會為了我們老百姓著想」。