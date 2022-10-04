近年來大陸電動車市場快速發展，已成為成長最快速的國家，但是電能持續力與電池安全仍是消費者最大的疑慮。近日適逢中共「十一」國慶假期，許多人自行駕車出遊或返鄉，不料遇上高速公路大堵車，一名特拉電動車駕駛連堵30小時尚未開出廣東省，因電動車電力全部耗盡而被迫叫拖吊車，卻又因高速堵車而多付了上萬元才成功獲得救援。

據陸媒《快科技》報導，最近適逢中共國慶連假7天，許多人選擇自行駕車出遊或是返回家鄉探視親人。但由於高速免通行費，出遊人數也太多，許多高速公路都一如以往出現大堵車現象。

廣東一名開特斯拉電動車的車主就遇到使用電動車時最尷尬的情況，他原打算從深圳自駕返回湖南，但被堵在高速公路上足足30個小時還沒出廣東，結果充不了電同時也下不了高速公路，最後車輛電量全數耗盡。車內中央控制屏幕彈出提示，「安全靠邊停車，車輛正在關閉」，電量顯示可行駛距離為「0km」。

據該男子對媒體表示，車輛開到沒電瞬間失去動力，被卡在車流中很尷尬，由於保險裡的免費拖車救援上不了高速，因此他只能叫拖車緊急救援，並且節假日還要加價費2000元人民幣（約合台幣9000元），最後連人帶車被拖吊車拖走。

此一案例也引發網友熱烈討論，有網友認為，新能源車如果買油電混合動力的，比較不會遇見高速大堵車導致電量耗盡的情況。即便有些高速公路服務區提供充電樁，但堵車時經常不夠用，排隊等充電樁得花不少時間。

業內人士認為，隨著新能源汽車的快速普及，加快充電基礎設施建設，對於拉動有效投資和新能源汽車消費具有重要意義，有利於帶動新能源汽車產業及產業鏈上下游興起。