北市知名家醫科診所院長林青穀本月1日酒後騎乘腳踏車上街，因不滿遭按喇叭，便站在車前以肉身攔車，要求駕駛下車。（翻攝照片）

知名家醫科診所院長林青穀，1日晚間酒後騎單車行經台北市基隆路二段，因不滿被後方轎車按喇叭，當街對著車主大聲咆哮，引發爭議。林青穀隔天也在臉書PO文，因為懷念故友多喝了幾杯，還沒完全清醒就騎單車，並對自己的發飆行為表達歉意。

林青穀2日在臉書發文表示，周六中午想起因為好友車禍往生，在新長照辦公室邊喝酒邊看臉書照片回憶，之後一睡睡到快6點才騎單車回家，也坦承自己當下還沒完全清醒，「我就在路上發飆，真不好意思」，強調自己未來會尋求專業團隊幫忙。

名醫林青穀1日晚間因酒醉攔車遭逮，隔天在臉書發文表達歉意。（圖／翻攝林青穀臉書）

林青穀當天因不滿後車鳴按喇叭，便肉身擋車持續叫囂，嚇得車主報警處理，警方趕抵現場依強制罪現行犯將其逮捕，並對林男實施酒測，其酒測值為0.57mg/l，訊後將依法告發其酒後騎乘腳踏車，並移送偵查隊偵辦。

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