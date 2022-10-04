烏克蘭的哈爾科夫反攻，重新奪回了更多領土，南部戰線也有所進展，在第聶伯河西部的刻松州(Kherson,赫爾松)，烏克蘭正一點一點的收復村莊與城鎮，這也有助於鞏固在東線的收益。

BBC報導，烏克蘭總統澤倫斯基的夜間講話中說，「許多地區的激烈戰鬥仍在繼續」，但他沒有提供細節，顯然烏克蘭必須確定反攻作戰的計畫不會走露，記者基本上遠離前線。

The Russian line has collapsed in the north of Kherson region. The invaders are retreating to try to hold Dudchany. Advancing Ukrainian troops are chasing to give them no time to dig in. pic.twitter.com/yzbjZ5uLhE — Michael MacKay (@mhmck) October 2, 2022

然而，我們能確定烏克蘭南部戰線有所進展，這是因為俄羅斯指派的刻松地區傀儡領導人薩爾多(Vladimir Saldo)承認，烏克蘭軍隊已經突破了杜查尼(Dudchany)，這是第聶伯河邊上的一個小鎮，這顯示烏軍已經推進了30公里。

薩爾多還說，有兩個營規模的烏克蘭部隊，試圖攻打刻松以東70 公里的卡霍夫卡水電站(Kakhovka hydroelectric station)，這電廠位於第聶伯河以東。

據路透社報導，烏克蘭的打擊目標，是以第聶伯河西岸的俄軍補給線，如此就可以更有效的削弱25,000 名俄羅斯軍隊的作戰能力。

更新的戰報是，烏克蘭第 35海岸防衛陸戰支隊旅報告說，刻松州貝里斯拉夫區(Beryslavsky )區的戴維迪夫比爾村(Davydiv Bir)，在星期二收復。

達維迪夫比爾村多次易手， 3月13日夜間被俄軍佔領，5月31日，烏克蘭收復該村，但在6月17日再次淪陷，這是烏克蘭第2次的光復此地。

在電報網上的影片，第35海岸防衛陸戰支隊旅再次於村中心升起藍黃國旗！高呼「榮耀歸於烏克蘭！」