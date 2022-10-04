烏克蘭的哈爾科夫反攻，重新奪回了更多領土，南部戰線也有所進展，在第聶伯河西部的刻松州(Kherson,赫爾松)，烏克蘭正一點一點的收復村莊與城鎮，這也有助於鞏固在東線的收益。
BBC報導，烏克蘭總統澤倫斯基的夜間講話中說，「許多地區的激烈戰鬥仍在繼續」，但他沒有提供細節，顯然烏克蘭必須確定反攻作戰的計畫不會走露，記者基本上遠離前線。
然而，我們能確定烏克蘭南部戰線有所進展，這是因為俄羅斯指派的刻松地區傀儡領導人薩爾多(Vladimir Saldo)承認，烏克蘭軍隊已經突破了杜查尼(Dudchany)，這是第聶伯河邊上的一個小鎮，這顯示烏軍已經推進了30公里。
薩爾多還說，有兩個營規模的烏克蘭部隊，試圖攻打刻松以東70 公里的卡霍夫卡水電站(Kakhovka hydroelectric station)，這電廠位於第聶伯河以東。
據路透社報導，烏克蘭的打擊目標，是以第聶伯河西岸的俄軍補給線，如此就可以更有效的削弱25,000 名俄羅斯軍隊的作戰能力。
更新的戰報是，烏克蘭第 35海岸防衛陸戰支隊旅報告說，刻松州貝里斯拉夫區(Beryslavsky )區的戴維迪夫比爾村(Davydiv Bir)，在星期二收復。
達維迪夫比爾村多次易手， 3月13日夜間被俄軍佔領，5月31日，烏克蘭收復該村，但在6月17日再次淪陷，這是烏克蘭第2次的光復此地。
在電報網上的影片，第35海岸防衛陸戰支隊旅再次於村中心升起藍黃國旗！高呼「榮耀歸於烏克蘭！」
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