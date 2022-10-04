昨(3)日在大陸四川省重慶市綦江橋河步行街上，突然地面塌陷，導致許多站在上方的民眾直接掉入大坑洞裡，由於坑洞內就是化糞池，事發當下，也傳出陣陣的刺鼻味，有不少民眾也伸出援手幫忙救援，但也有不少圍觀民眾拿著手機在一旁拍攝，事發之後，該路段已交通管制，而當地警方也將掉進化糞池的民眾皆救起。

綜合陸媒報導，四川省重慶市綦江橋河步行街昨(3)日發生路面坍塌意外，多名路人來不及反應，直接掉入洞底下的化糞池中，其他民眾趕緊伸出援手，將在化糞池內的人拉上地面，事情發生之後，該路段緊急交通管制，當地警消也到現場救援，把掉入化糞池的民眾一一拉起。

大陸四川省重慶市綦江橋河步行街上突然路面塌陷，導致多位民眾跌入底下的化糞池。（翻攝自微博）

這段影片也在網路上曝光，從影片中可見，塌陷的大洞內全是黑漆漆汙水，多位民眾掉進化糞池後，全身也被汙水染黑，其模樣十分狼狽，由於現場是化糞池，也傳出陣陣的刺鼻味，也可以看見有多位圍觀民眾用手摀住口鼻。

影片一出，網友紛紛留言表示「這下真的尷尬了」、「太臭了」、「隔著螢幕都聞到了」、「還這麼多人站旁邊，不怕周邊也塌了掉進去？」、「這些人明知道臭還在看熱鬧」、「這種突然掉下去的會不會嗆了幾口」、「糞坑也好看？難怪這麼多人看直播」、「這臭的成什麼樣，還有那麼多人圍觀」。