大首都圈！基隆定位問題一直為市民所關注，民進黨基隆市長候選人蔡適應喊出【基北北桃 X 大首都圈】概念，今(4日)與台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍、桃園市長候選人鄭運鵬4人同框，共同發表首都圈聯合治理的政見，以首都圈一千萬人口的角度，重新來論述城市聯合治理的重要性。蔡適應更為基隆喊出串連首都生活圈的基隆捷運計畫，以及東台北產業共同生活圈、高速公路的沿線拓寬計畫等未來願景。

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蔡適應表示，這個超大的生活圈，有許多事務要共同處理，人員的流動和企業的往來密不可分，就像基隆港所承擔的責任，就是首都生活圈的高精密設備的進出，特別是基隆市和雙北、桃園的交通也是非常的密切，我們有許多政策的推動，需要跨縣市的溝通協調；第一點是基隆捷運計畫，這條捷運從台北、新北到基隆，串連整個首都生活圈，一個國際的大都會必須要有空港捷運、也必須要有海港捷運，基隆捷運就是台灣的海港捷運。

蔡適應說，第二點，內湖科技園區是台灣最重要的科技產業聚落，它的擁擠需要有一處新的地方來拓展，內湖、南港、汐止、基隆未來將要擴增成新的產業廊帶，他要來推動東台北產業共同生活圈。第三點，推動台北、汐止到基隆，高速公路的沿線拓寬計畫，讓城市人口往來可以更加順暢。要讓北台灣邁向一流的大都會！

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蔡適應並提到北北基桃四位市長候選人四大共同主張：四大城市產官學界，共同成立「台灣首都願景規劃委員會」。針對首都治理計畫，成立常態運作的「首都區域治理論壇」及「專責行動辦公室」。四大議題擇先處理，從交通、流域、環境、產業進行區域合作，並以此確立發展目標：建置大首都捷運路網、流域治理韌性城市、淨零減碳永續環境、首都產業分工共榮。