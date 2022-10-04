國境開放，市場也預期將有利於飯店旅館、及零售店面市場。其中，戴德梁行預計於12月20日公開標售「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」及高爾夫球場，由於底價傳出上看百億，因此目前領標組數、未來能否成功標售，備受矚目。對此戴德梁行董事總經理顏炳立被問及時表示，桃園大溪威斯汀酒店標案至少有6~10組領標，蠻熱鬧的！預計年底有信心脫標。

行政院拍板將自10月13日起擴大國境開放，放寬入境檢疫，正式實施「0+7」防疫政策，包括入境通關無症狀者可搭乘大眾運輸工具等，以正式宣告國境解封。不少觀光旅遊業紛紛摩拳擦掌、躍躍欲試，搶奪苦熬三年才好不容易迎來的邊境開放政策的解封消費潮。

商用不動產業者預期，對於飯店旅館市場、及零售店面市場，將可望枯井逢甘霖，為谷底攀升的一大契機和利多。

其中，被視為第四季規模最大的商用不動產標售案「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」，預計於12月20日截止收件並開標，標售資產包括：桃園鴻禧山莊－大溪高爾夫球場共27洞，「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」共205房，以及位於大溪市中心的一筆員工宿舍，整個不動產包括上述三筆，合計土地面積達46萬多坪，建物總建坪則有1.2萬多坪。

對於目前領標熱度，戴德梁行董事總經理顏炳立今（4）日首度表態，並透露，「目前領標蠻熱鬧的，只要超過6標，就一定創價！」只能透露領標封數是6~10封之間，這是特殊性標案，已有限制原始股東優先認購的排除條款，「資產千億、數百億的大戶，才是我的菜。」有信心成功標脫。

戴德梁行表示，預計在第四季，公開標售三筆大型不動產，標售總額逾170億元。

其中第一筆標售案，為台北市仁愛路四段商辦全棟，土地面積約為319坪，建物面積約為 3,898坪，開標時間為10月12日。

第二個是台中市中友商圈都更土地，位於中友百貨正對面，土地面積含都更劃定範圍 521坪，及鄰地134坪， 加計獎勵值，實設容積率最高可達954％，預計12月7日開標。

第三個是全台唯一，星級島嶼風酒店+國標高爾夫球場「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」。

戴德梁行執行董事賴一毅表示，近期全球各地經濟現況情勢與未來發展，勢必受到利息提升、通貨膨漲、新冠疫情、烏俄戰爭等國際性事件既深且遠的影響，台灣當然無法置身於事外。另一方面；台灣的高科技產業具有獨特性及稀有性，所以能夠有效吸引台商回流設廠生產或擴大投資範圍，加上相關產業成熟群聚、垂直水平全方位整合無礙等優勢，足夠吸引外資目光轉移。

賴一毅表示，進一步聚焦台灣。值此股市、匯市倍感辛苦的時期，只剩下房市能夠維持一定的交易水準，當然也只有物美質優，具收益抗通膨的不動產標的才能在瞬息萬變的交易市場中脫穎而出。

根據戴德梁行第二季市場調查結果，台北市整體商辦空置率為4.2％，與第一季相比呈現持平狀態，各區域變動幅度均不大，敦南復興辦公商圈空置率約為0.3％，繼續保持台北市商辦空置率最低的區域。

戴德梁行表示，基於新冠疫情漸緩降溫，接續防疫政策將以全面解封為目標，各行各業磨拳擦掌蓄勢待發，爭相計畫重返、擴大辦公室等因素，實際狀況自然發展成為台北市商辦市場供給雖然有限，但需求更加強烈。