近日一張英國伊莉莎白王太后（Queen Elizabeth The Queen Mother）兒時的青澀照在網路引起討論，不少網友看了都非常驚艷，稱不愧是王室強大基因，認為小公主夏綠蒂(Charlotte)根本神複製王太后的長像。

格拉姆斯城堡 (Glamis Castle)的官方Instagram帳號昨日(3)發布一組前所未有的宣傳照替展覽打廣告，照片中有兩位王室成員，寫下「第14代斯特拉斯莫爾伯爵（Earl of Strathmore）的小女兒伊麗莎白．鮑斯–萊昂（Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon）嫁給約克公爵，後來成為伊莉莎白王太后，目前館內開放格拉姆斯兒童展覽，歡迎前來更了解王太后在這裡的生活。」

「當我們在整理照片的時候發現，年輕時的伊莉莎白王太后與她的曾曾孫女夏綠蒂公主有著驚人相似之處，你也認同嗎?」

照片中王太后看上去與7歲的夏綠蒂年紀相仿，不少網友看了紛紛驚呼「根本一模一樣!」、「他們擁有同樣的微笑，好美。」、「直接複製貼上的吧!」、「還是覺得比較像瑪格麗特公主（Princess Margaret）。」、「不愧是王室強大基因。」

威爾斯夫婦於2015年產下排行老二的夏綠蒂小公主，隨著她慢慢長大，夏綠蒂的成熟韻味除了被說遺傳爸爸威廉，更有粉絲認為其實更像已故英國女王伊莉莎白二世。

Princess Charlotte looks just like Queen Elizabeth II in the royal family's Christmas card — and people are losing it https://t.co/QfZaWrJ9U0 pic.twitter.com/qQeENSVw34 — Insider (@thisisinsider) December 18, 2017