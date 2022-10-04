不少人都會投資股市希望能夠錢滾錢，不過投資應該衡量自身能力。一位女網友表示，男友最近忙著在股市「抄底」，沒想到身上常常因此沒錢，出門吃飯時都會要她先付錢或是拒絕點餐，過周年紀念日時，還從原本講好的請吃蛋糕變成AA制，甚至因為沒錢付清AA制的蛋糕錢而一口都不吃，讓原PO氣到當場分手！

原PO在Dcard以「因為男友沒錢 我分手了」發文表示，由於最近台股跌得很慘，沉迷股市的男友趁機大量逢低買進「抄底」，買到自己身上現金很有限，起初原PO也是不以為意，「好你想當少年股神，你慢慢當」；沒想到周年紀念日吃飯當天，男友才說身上沒錢想從請客改成AA制，吃蛋糕時還一口都不吃，因為沒有錢付AA制的費用，讓原PO相當憤怒。

雖然男友解釋，他不是沒有計畫留點錢過周年紀念日，而是忘記自己有設定「日日扣」的服務，每天都會定額投錢進台股，因此才會沒錢吃蛋糕，不過原PO還是氣到吃完飯就分手；原PO強調，自己並非什麼都要求請客，因為這件事是輪流做的，但男友沉迷股市的狀況真的讓她相當氣憤，「如果錢不夠多，不要想著一夕致富，留點錢對身邊的人好一點可以嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「賺錢賺到自己身上沒錢，感覺他在賺錢的路上也沒做好規劃」、「老實講就是賭徒而已，不是理想的投資概念」、「感覺他理財沒做好規劃，而且照理說應該也會有保命錢呀，如果沒有，這很恐怖耶，不然他沒把妳看得重要，總而言之，分得好！」「他想賺錢想瘋了，你們價值觀不同，再硬撐也撐不久」。