國安局長陳明通因新竹市前市長林智堅論文爭議、出國行程個資曝光引發話題，至今神隱沒有公開露面，後天(6日)陳明通將出席立法院外交國防委員會報告並備質詢。據了解，陳明通今(4日)晚間原本約了外交國防委員會的朝野立委餐敘，卻遭到超過10名的立委拒絕，國安局對此回應，「政府機關平日即與立法委員有所聯繫互動，此為推展業務常態性工作」。

林智堅台灣大學與中華大學兩個碩士學位均因論文抄襲遭撤銷，林在台大的指導教授陳明通被外界質疑放水，被國民黨點名已不適任國安局長一職，應負起整件事情的政治責任，知所進退，否則立法院開議後也將究責。林智堅之前開澄清抄襲記者會時，竟多次直呼陳明通名諱，在9月28日教師節的發文，也對昔年指導教授隻字未提，被外界質疑師徒情份不復往日。

此外，陳明通日前遭爆7月初以公款赴泰國觀光參訪，當時國安局回應稱相關內容非事實，後來又有人在社群媒體曝光包含陳明通入境泰國時間、下榻飯店的資訊。國民黨台北市議員王鴻薇對此直呼「國安局變不安局」，國安局長行蹤全被掌握，連只有政府部門才可能擁有的海關刷臉照都被公開，真恐怖。

據了解，陳明通在9月中下旬返台後，國安局早在上週就邀請許多外交國防委員會立委今晚餐敘，沒想到卻有超過10名的立委以「另有行程」婉拒。對此，國安局今日晚間回應指出，「政府機關平日即與立法委員有所聯繫互動，此為推展業務常態性工作」。