九合一選舉倒數不到2個月，「六都」是政黨兵家必爭之地，高雄選戰也逐漸白熱化。最近就有一份最新的民調指出，有43.5％的民眾認為「國民黨柯志恩」會當選高雄市長，同時也有38.3％的民眾認為是「民進黨陳其邁」會當選高雄市長，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》4日起進行網路民調，針對今年高雄選情，陳其邁、柯志恩2位「模範生之爭」，台灣民眾對這件事情的看法，截至4日晚間11時，已有約1萬人參與投票。對於「你看好哪位參選人當選高雄市長」，結果顯示，有43.5％的民眾認為「國民黨柯志恩」會當選、有38.3％的民眾認為「民進黨陳其邁」會當選、有2.3％的民眾認為是「其他人選」、有15.9％的民眾則覺得「不知道／沒意見」。

該民調也調查了「你認為市長選情冷，會連帶影響市議員選情嗎」，而從結果中可以看到，有41.8％的民眾認為「一定會」、有31.9％的民眾認為「可能會」、有12.2％的民眾認為「不太會」、有5.5％的民眾認為「完全不會」、有8.6％的民眾則覺得「不知道／沒意見」。