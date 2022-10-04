新疆自治區人民政府新聞辦公室4日晚間召開疫情防控工作新聞發佈會，由新疆自治區副主席劉蘇社通報有關情況，指出從7月30日起，新疆發生新一輪新冠肺炎疫情，短時間內傳播蔓延至13個地（州、市）的37個縣（市、區）和兵團4個師的15個師市團場，是新疆歷史上傳播速度最快、涉及面最廣、感染人數最多、防控難度最大的重大突發公共衛生事件。

據《新疆日報》引述劉蘇社表示，自治區黨委和政府堅持「人民至上、生命至上」理念，團結帶領全區各族幹部群眾迅速行動、盡銳出戰，經過全區上下艱苦努力，到8月底疫情得到了有效控制，取得階段性成效。但由於部分地區產生鬆懈麻痹思想，疫情防控各項措施落實不到位，9月中旬以來部分地區疫情發生反彈。

劉蘇社更說明，包含烏魯木齊、伊犁州伊寧、巴州庫爾勒、吐魯番高昌區、塔城地區烏蘇近日陽性感染者增加較多，個別地方疫情反彈還相當嚴重，全區防控形勢更趨嚴峻複雜。