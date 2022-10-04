沒有痔瘡怎麼會血染馬桶？一名20歲的男子發文表示，日前如廁後發現衛生紙上有「血跡」，且這樣的情況長達一個多月，他上網查詢後，懷疑自己罹患大腸癌末期，沒想到最後卻因為阿公的一句話，揭開了「血便」的謎團，貼文一出也讓許多網友傻眼，直說：「還我眼淚」。

原PO在Dcard上發文表示，日前蹲完廁所清潔屁屁時，發現衛生紙上有「血漬」，低頭一看，整個馬桶裡面都是淡紅色的水，因為原PO沒有痔瘡困擾，他特地上網查詢，想弄清楚究竟是身體出了什麼問題，不料卻查到極有可能是大腸癌末期，起初原PO還感到不以為然，但過了一個月「血便」都沒有好轉的跡象，讓他擔心自己恐怕已經得了不治之症。

原PO不斷反思，究竟是不是自己的飲食控管不佳，還是生活中出了什麼問題，連續幾天都沒有胃口，也不敢告知家人這個噩耗。就在某天和家人吃飯時，阿公忽然說：「最近吃火龍果，大便都變成紅色的」，原PO才恍然大悟，造成他「假性血便」的元凶就是紅心火龍果，讓他直說：「我原本都在想遺書要怎麼寫了」。

貼文曝光後，讓許多網友看了傻眼，紛紛留言，「嚇死我，我有這個症狀去看醫生，多吃蔬菜喝水就好了」、「任何症狀查Google都會變成絕症XD」、「還我眼淚來欸，還以為出什麼事」、「尿尿也會變微紅色的喔，每次吃完上廁所都會被嚇到」、「把我的擔心還來…」、「原本想拍拍你，看完只想拍死你」。