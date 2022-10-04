還在吹噓？主計總處3日最新發布2021年家庭收支調查，表示去年所得收入者共達1595.5萬人，平均年所得為68.1萬元。30歲以下平均年所得也達51.9萬元，創下歷年新高。國民黨立委鄭麗文則舉今年1月到7月全體失業率平均達3.68％，青年失業率更高達8.41％，而8月失業率創下十個月新高，20至24歲的青年者失業率甚至也來到13.06％等數字打臉，且勞動基金投資收益數虧損達3204.6億元，怎麼好意思自我感覺良好吹噓數字？

鄭麗文4日以【抱歉，我們拉低了平均值】為題在臉書發文表示，雖然政府說國人所得創新高，但是為什麼大家都沒有感覺？還是百姓的苦只有自己知道，政府還活在自己的世界裡假裝國人都很幸福？這就是蔡政府打造的舉世滔滔幸福之地？家裡吃不起海鮮還要被網軍出征！年輕人沒未來還不能說實話！

她指出，通膨還在持續，人民的薪水跟不上政府公布的數字，甚至大家都在戲稱最炫富的一句話就是早餐可以加顆蛋，「這難道不是正在上演一齣悲歌嗎？」甚至今年1月到7月全體失業率平均達3.68％，青年失業率更高達8.41％，而8月失業率創下十個月新高，20至24歲的青年者失業率甚至也來到13.06％！下輩子不要再當年輕人了？

鄭麗文質疑，我們的政府更是大手大腳的花著百姓的納稅錢，8400億的特別預算也將在年底用完，甚至明年還增加4.5倍的預算；而我們的勞動基金昨天也公布整體基金截至8月底止規模為5兆4828億元，投資收益數虧損3204.6億元，簡單來說政府一直在賠錢、浪費公帑，還好意思沾沾自喜說人民的所得創下新高？這是什麼自我感覺良好的政府？

她痛批，美國聯準會近期為了打擊通膨不斷升息，全球經濟動盪，台灣也不外乎受到影響，而年輕人買不起房、天天外食一個便當要價100元，薪水跟不上物價上漲的速度、貧富差距越來越大，這些苦人民是真的難言，而我們的政府呢？卻還在試圖營造一場美夢！只能讓我們對政府說聲，抱歉！國人所得創新高，是我們拉低了平均值！