嘉義一名曾姓男子今年4月間前往一間藥局，向藥師稱自己「肚臍下長痘痘」，要求藥師到廁所幫他看，但曾男卻趁機脫褲露鳥，拉藥師的手觸摸下體，慘被報警提告。嘉義地院審結，依強制猥褻罪，處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元。可上訴。

判決書指出，曾男今年4月間前往嘉義市一間藥局消費，向女藥師助理稱「肚臍下方長痘痘」，要求女助理一起到廁所觀看確認，未料，曾男進到廁所後便脫褲露鳥，女助理表示並無紅腫，但曾男卻強行拉女助理的手去觸摸自己的生殖器，嚇得女助理逃離現場，曾男則在廁所DIY後才步出。

曾男接受偵訊時，否認犯罪，辯稱自己並沒有強拉女助理的手觸摸生殖器，但檢察官核對女助理的證述，以及警方在藥局廁所發現曾男的精液等證據，認定曾男的確涉犯強制猥褻罪，故依法提起公訴。

嘉義地院審理時，法官審酌曾男曾因妨害風化案件遭判刑，素行非佳，且曾男不以正當方式處理自身情慾，只為了滿足私慾無視被害人意願，考量其終於坦承犯行，尚未與被害人達成調解等，依強制猥褻罪，處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元。可上訴。