女星隋棠以模特兒身分出道，後跨界參演多部戲劇作品，2010年岀演電視劇《犀利人妻》謝安真一角爆紅，2015年和金融業老公Tony結婚，生下三個寶貝，家庭生活相當幸福，讓許多人欣羨；近日有網友到餐廳吃飯，發現隔壁桌女生很漂亮，讓他忍不住偷拍發上網，許多人一看就認出來是藝人隋棠。

網友在「爆廢公社二館」曬出照片，表示自己到餐廳吃飯，但隔壁桌坐了一個很漂亮的女生，認為對方這麼美應該是明星；只見畫面中的女生穿著白色蕾絲連衣裙，雖然看不到正臉，但氣質十分出眾，高挺鼻梁和下顎線非常明顯。有網友就認出本尊身分是隋棠，紛紛表示：「隋棠吧…很美很有氣質」、「隋棠本人很漂亮，看過一次，心也很善良」、「看別桌是否有剛好巧遇的媒體」、「是隋棠啊！她旁邊有兒童安全座椅，可能是她孩子，對面她老公」、「看牙齒是隋棠」、「即使已為人妻，我依然喜歡她」。

網友在餐廳吃飯巧遇隋棠。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

隋棠近期搬新家，她透露新家所有軟裝細節都是他們自己設計、尋找、搭配，所以需要耗費非常多的時間與心思，3個月前新家還未完工，一家人討論要直接搬進空空如也的住處其實有點猶豫。不過老公Tony卻覺得讓孩子和他們一起見証一個家成型的所有過程也是有趣的經驗，於是夫妻倆就決定這樣做了。她形容當時連窗簾都沒裝，晚上要洗澡或是如廁都要關燈並摸黑進行，過程相當刺激。