名嘴周玉蔻因誣指前中姐張淑娟涉及緋聞，鬧得沸沸揚揚，勾起外界對其他中姐們的好奇心。跟張淑娟同年獲得中姐冠軍的凌蕙蕙，今（4日）發文揭開當年選美的亂象，直指主辦人周迺嵩是好色之徒，還會積欠選美獎金、獎品。

凌蕙蕙4日在臉書發長文表示，有網友提問為何民國77年有那麼多中姐冠軍，她解釋當年內政部恢復停辦23年的選美，很多民間單位都搶著辦，為了避免混淆，在名稱上做出區別，所以當年誕生4名中姐冠軍，分別為環球中姐胡翡翠、世界中姐吳逸寧、國際中姐張淑娟，凌蕙蕙則是佳樂中姐冠軍。

凌蕙蕙透露參選時年僅25歲，涉世未深卻遇到綽號「大花周」的主辦人周迺嵩，「他約我單獨到他家、陪他吃飯、送我回家，一一被我拒絕，他開始對我發怒，剛好在這時，有花痴願陪他到三更半夜，大花周也就不再纏我。」

凌蕙蕙表示，周迺嵩後來找她去期貨公司上班，要求每天打扮得光鮮亮麗以便吸引投資客，她回憶道：「我本身話就不多，幾位三姑六婆坐在那，成天無恥的談論自己的性經驗、說三道四、勾心鬥角，我無法和三姑六婆們打成一片，自然遭排擠，特別是想篡位的手下敗將，更是在大花周那裡下功夫。」

選美結束後，凌蕙蕙還得繼續在周迺嵩的公司上班，過著批鬥的生活；忍了一年後，凌蕙蕙向周廼嵩追討未給的選美獎金、禮品，卻被惡言相向，於是寄出存證信函，並向媒體爆料，結果惹毛周迺嵩，在記者會上取消她的冠軍頭銜，由亞軍趙英華遞補，凌蕙蕙不甘被拔后冠，做出反擊：「於是我先後將周迺嵩和想篡位的手下敗將告到法院，法院判決周迺嵩的片面取消是於法無據、不生效力。」

周迺嵩（右二）民國78年開記者會取消凌蕙蕙的后冠，由趙英華（左二）遞補。（圖／中時資料照）

凌蕙蕙義正嚴辭地強調：「若還有厚顏無恥邪惡的第三人繼續冒名混淆，臉上貼金自吹是民國77年佳樂中姐冠軍，充其量只不過是大花周私人家的冠軍。」