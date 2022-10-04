美國航空業除了需要更多機師和飛機備用零件外，向波音與空中巴士訂購大量新單走道客機被延後交貨，使新飛機供應不足問題更嚴重。

單走道客機主要應付美國國內航班與其他短途航線需要，沒有足夠新客機就無法滿足急增的航空旅遊需求和規劃航班。

西南航空董事長凱利（Gary Kelly）早在9月已不滿廠商延後新機出貨，讓其公司難以規劃航班。

對於客戶的不滿，波音表示持續跟供應商緊密合作以加快出貨速度。除了零件供應問題，其兩款新飛機737 MAX 7與MAX 10若年底前未能通過美國聯邦航空管理局（FAA）審核，交貨時間勢必被延誤。

新冠疫情爆發期間，各國封鎖邊境和嚴厲防疫限制，讓航空旅遊需求銳減。航空業因飛機需求大跌而取消訂單或延後新機交貨時間。

隨著各國開放邊境和解除防疫限制而讓航空旅遊需求激增，促使航空業爭相訂購新飛機，和搶購備用零件來讓現有的機隊能維持航空服務。

聯合航空面對波音延後交貨的問題特別嚴重，其原本預期今年能收到53架波音新單走道客機來滿足旅遊需求，但截至8月底卻只收到七架新737 MAX。

知情者透露聯合航空因此必須減少特定國內線航班數量，和撤出部份規模較小的市場，其執行長柯比（Scott Kirby）夏季曾致電波音高層對延後交貨表示失望。

美國航空執行長伊桑（Robert Isom）也曾在夏季打電話給波音高層，對廿多架737要延後明年交貨表示驚愕。

空巴也因供應鏈出狀況，預期今年要達到出貨目標會是一大挑戰。

航空業數據商Ascend by Cirium全球顧問部主管莫里斯（Rob Morris）指截至9月23日止，波音今年來已交貨246架737 MAX，空巴交貨315架A320。