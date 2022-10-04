今年的諾貝爾物理學獎頒給了3位量子力學的重要科學家：阿斯佩(Alain Aspect)、克勞澤(John F. Clauser)以及塞林格(Anton Zeilinger)。 諾貝爾委員會成員歐利森( Eva Olsson)說：「量子訊息科學是一個充滿活力，且發展迅速的學門，這將是安全加密傳輸、量子計算，和即時通訊等領域的基礎。」

物理學網(Phys)報導，事實上過去十幾年，這3位科學家與量子糾纏理論(quantum entanglement)，一直是諾貝爾物理獎的大熱門，他們的發現早已被其他科學獎項所肯定，早在2010 年，就已該理論獲得以色列的沃爾夫獎(Wolf Prize)，常被視為諾貝爾獎的暖身，結果這一暖身就是12年。可能被「鴿」的時間太長，77歲的澤林格在接到得獎電話時，他說：「我非常訝異，也相當榮幸。」

他們的發現，與量子力學當中的「量子糾纏」有關，這是指同時出生的AB兩個量子之間，有一股無遠弗屆的連結能力，A量子出現改變，B量子也會有即時的反應，不因距離而有延遲。

澤林格通過實驗，展示了一種稱為「量子隱形傳輸」的現象，以他的話來說「利用糾纏，你可以將量子攜帶的所有信息，轉移到量子被重新構建的其他地方。」聽起來像是瞬間移動，或是科幻片《星際爭霸戰》(STAR TREK)的光波傳輸。

澤林格也補充，就目前理論，能完成這種傳輸的只有極簡單的粒子，無法像科幻片那樣把一個大活人給傳到遠處。

正因為這個機制只限於量子之間的傳送，所以澤林格曾經說：「這些實驗完全是哲學上的，沒有任何可能的用途或應用。」

但是這一部分澤林格就預測錯誤，事實上，最近十年，工程師們開始依據量子糾纏理量，開發量子電腦、量子網絡通訊，和量子加密通信技術，比如中國大陸的「墨子號」，就號稱是世界首顆量子科學實驗衛星，其研究的目標就是量子通訊與不可能破解的加密技術。