又惱羞？數位發展部在8月底掛牌運作，但主管預算和所屬部門都引發外界議論，國民黨立委洪孟楷4日詢問閣揆蘇貞昌什麼是「多元宇宙」時，蘇貞昌被激怒反問「你是怎麼樣」、「今天是要考常識嗎？」，被PTT鄉民酸翻：「只不過拿了人民200億，在那叫什麼？」、「不然要問行政院有幾棵樹嗎？」、「擺明連自己都不懂」。

數位發展部主管預算總計達200多億元引發外界質疑關注，另外轄下的「多元宇宙科」也引發熱議，立委洪孟楷在質詢時，追問閣揆蘇貞昌到底什麼是「多元宇宙」和「元宇宙」？還阻止一旁想插話的部長唐鳳說「除非想篡位，否則不要回答」，一定要蘇貞昌回答，這又引發蘇貞昌反問「你是怎麼樣」、「今天是要考常識還是怎樣」，蘇貞昌顯然非常不滿洪孟楷的逼問，連時間到了麥克風消音，兩人隔空還在繼續爭論不休。

洪孟楷也追問NCC鏡電視發照案，以蘇貞昌衝衝衝的個性，為什麼面對鏡電視創辦人裴偉有如招搖撞騙的行為，還可以如此和藹可親？蘇貞昌說，他已經在第一時間堅決否認，至於他的個性如何，洪孟楷「應該還沒看清楚」。

PTT鄉民開酸：「問停車位可以，問多元宇宙科不行」、「在那叫什麼」、「又在耍官威了，好膩」、「為啥不能問」、「現在是怎樣，在那叫什麼」、「院長霸氣，院長大獲全勝」、「要問行政院有多少停車格啊」、「不然要問行政院有幾棵樹嗎？」、「擺明連自己都不懂」、「新五字經？在那叫什麼？現在是怎樣」、「現在是怎樣？問都不行？答不出來就惱羞？」、「笑死，醫院院長都要知道有幾個停車位了，你不用知道？」

還有人虧，「年度金句+1」、「不能問，不要查，好棒喔」、「各位的錢花在這上面」、「翻譯：在那叫什麼」、「兇什麼兇？真當自己是土皇帝，立委質詢不得是不是？」、「不知道成立要幹嘛？被電不就剛剛好？」、「光頭在那位置真的太久了」、「咩修帕逆」、「不能問逆？」、「不然考他問過別人的，停車位幾個？種啥樹」、「騙神仔好大官威啊」、「真的傲慢就是這樣」、「只不過拿了人民200E，在那叫什麼？」