美國通用汽車（GM）與電動車新創公司Rivian Automotive第三季電動車業績傳捷報，通用創下單季銷售新高紀錄，Rivian則是刷新季度產量紀錄。

通用3日公布，旗下品牌雪佛蘭（Chevrolet）的兩款電動車Bolt EV與Bolt EUV，第三季銷量合計達14,709輛，創下單季最高銷售紀錄。

通用打算提高Bolt的全球市場產量，由今年的4.4萬輛增加至明年的超過7萬輛。Bolt去年銷量為24,828輛，創下年度銷售紀錄。今年前9個月Bolt銷量年減11％。

電動車僅占通用美國整體銷售的一小部分。今年前三季通用在美國賣出165萬輛汽車，Bolt占22,012輛，悍馬電動皮卡GMC Hummer 782輛，和凱迪拉克（Cadillac）Lyriq電動休旅車36輛。

就美國市場整體而言，通用第三季汽車銷量年增24％，超過55.5萬輛。該公司表示，車用晶片供應出現好轉跡象，生產漸趨穩定，且經銷商的汽車庫存增加。

根據汽車情報網站Edmunds資料顯示，美國第三季汽車銷量年減0.9％，包括豐田、日產和Stellantis等大廠皆見銷量下滑，通用則能逆勢成長，呈報佳績。

此外，Rivian表示，伊利諾州組裝廠第三季電動車產量為7,363輛，創下史上季度最高紀錄，該季交車量為6,584輛。

伊利諾州工廠打造的車款為R1T皮卡、R1S休旅車，以及為亞馬遜生產的貨車，Rivian並未透露各車款的產量或交車量數據。

Rivian 3日維持2022年產量2.5萬輛的目標不變。今年至第三季止，該公司共生產14,317輛電動車。Rivian最初計劃今年生產5萬輛電動車，但基於全球供應鏈中斷為增產計畫增添難度，故在3月將年度生產目標減半。