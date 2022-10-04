由於美元與美債殖利率雙雙下滑，緩和市場緊張氛圍，帶動歐美股市本周從低點強彈，美股更是連續兩天大漲，道瓊工業指數並重登3萬點之上。

在美債殖利率大幅拉回的帶動下，美股周一終於一掃近期頻頻探底的陰霾，3大指數收盤漲幅都超過2％，周二持續跳空開高，道指一舉飛越3萬點大關，來到30,232點，大漲逾700點或2.5％，標普5百指數勁揚2.8％，那斯達克指數更飆漲3.3％。

歐股同樣一片通紅，英國大盤大漲2.2％，德國股市急升3.1％，法國股市更暴漲3.8％，Stoxx 600泛歐股市指數衝高2.5％。

美國近期經濟指標大多不如預期，顯示經濟確有走疲之勢，市場認為此有助於聯準會放緩升息步調。

對升息最敏感的美國債市馬上出現反轉，10年公債殖利率上個月底一度觸及4％，但周一跳水至不到3.7％，周二進一步摜破3.6％，來到3.58％。 追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數之前迭創20年新高，一度逼近115大關，周二重貶1％至110.65，短線已連5貶。

柏瑞投資（PineBridge Investments）基金經理人雷哈（Hani Redha）指出，「空頭市場不會一路跌跌不休，雖然趨勢還是往下，但還是會出現反彈，這兩天的盤勢正是如此。」

雷哈進一步表示，美股後市展望仍然偏空，聯準會官員強調會持續激進升息，直到有信心達到通膨目標為止，加上之前升息對於經濟的衝擊並未完全顯現，因此接下來美股還需面對經濟衰退的考驗。

受到美股大漲的帶動，亞股方面也是漲聲響起，韓國大盤周二大漲2.5％，日經指數跳漲3％。