英國74歲植物學家桑德斯（Rod Saunders）和他63歲妻子瑞秋（Rachel）自1970年以來，長期在南非蒐集、保存和研究當地稀有的植物種子，卻在2018年前往南非和賴索托境內的龍山山脈尋找稀有植物時，遭到南非黑幫份子毆打致死，還被裝進睡袋內丟進河裡餵鱷魚，當他們的屍體被撈起時，早已被啃食的面目全非。

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報導，桑德斯與其妻子瑞秋每年都會花費大約6個月的時間，在山林間尋找南非珍稀植物的種子，並在研究後將其加以保存，沒想到2018年他們卻遭遇死劫。當年2月5日，他們與BBC電視紀錄片《園丁世界》攝影組合作拍攝，一同前往龍山山脈尋找稀有的劍蘭花種子。

拍攝結束後，這對熱心植物保育的夫妻在偏遠山區的一處水壩旁露營，沒想到卻也因此遭遇死劫。幾天後，當地漁民從水中撈出2具遭鱷魚等水中生物肯食的面目全非的屍體，不過直到幾個月後，警方接獲桑德斯夫妻倆失蹤以久的消息，才對停屍間所有身份不明的屍體進行DNA檢測，也才確認夫妻倆早已死亡。

接著警方循線逮捕3名兇徒，分別是39歲韋基奧（Sayefundeen Aslam Del Vecchio）、28歲女子帕特爾（Bibi Fatima Patel）以及35歲的傑克森（Mussa Ahmad Jackson），3人均被指控謀殺、綁架和搶劫。

據法院文件表示，調查人員發現桑德斯與其妻子瑞秋拍攝完BBC節目後，約在2月8日動身前往翁戈耶森林保護區（Ngoye），卻在10日遭到韋基奧等3名兇徒綁架，而後他們的銀行存款、露營設備等全被偷光。調查人員指控，桑德斯與瑞秋大約在10至15日被用鈍器重擊致死，而後屍體從一座橋上被扔進河裡。目前案件審判仍在繼續。

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