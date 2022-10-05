印度安得拉邦（AndhraPradesh）近日出現一場極為特殊的婚禮，小三接受眾人甚至正宮的祝福，嫁給了當地知名影像創作者人夫，並在儀式結束後與丈夫、元配展開「三人行」生活。不過網友們的焦點，全聚焦在元配婚禮上「笑得讓人心裡發寒」的微笑。

據《印度時報》報導，卡里昂（Kalyan）數年前和元配維瑪拉（Vimala）結婚後，與妻子感情一直相當穩定，怎知卡里昂當年「遠距離戀愛」的前女友妮特亞（Nitya），竟搬到夫妻倆居住的安倍德卡爾那加爾縣並試圖挽回舊情。

但令維瑪拉意外的是，妮特亞不打算爭奪正宮之位，而是「想三人共組家庭」，一起生活。且相較妻子的困惑，卡里昂很快同意三人行的建議，不過他仍把維瑪拉的意見擺第一，表示直到對方點頭前都不會迎娶妮特亞，最終維瑪拉經過很長一段時間思考後，才同意兩女共侍一夫。

正宮露出讓人心裡發寒的微笑。（圖／翻攝自推特）

雖然維瑪拉點頭丈夫娶小三，還出席兩人婚禮，但似乎仍無法發自內心祝福對方，「全程臭臉或詭異微笑」。影片曝光後，不少網友稱讚維瑪拉大氣，也不乏批評卡里昂、妮特亞的聲音，尤其在寺廟舉辦再婚的行為，更被視為在侮辱正宮，還有網友懷疑，這一切不過是卡里昂在炒作他的影像頻道聲量。

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