近兩年來新冠肺炎疫情衝擊全球，南投縣早已布局多元產業，自縣長林明溱就任以來，積極規劃建設以地方特色產業為主之五大園區計畫，既能帶動縣內整體在地一級農業、二級製造業及三級觀光產業的升級，並加值為「六星級產業」，創造地方就業機會，引導地方產業升級，進而使產業永續發展，將南投縣從「觀光首都」邁向「產業新都」。

埔里地方特色產業微型園區已經完工，引進許多特色產業。(圖／南投縣政府提供)

目前開發的五大園區，埔里地方特色產業微型園區已經完工，產(一)用地皆已售出，引進了許多特色產業；南投旺來產業園區亦已完工，產業用地已全數售出，草屯手工藝產業園區已完成都計變更及核定設置，未來將進入施工階段，並預計於10月~11月間售地；竹山竹藝產業園區，其開發計畫正在進行審查作業；另埔里福興農場溫泉園區亦已完工，預計將為縣庫帶來約10億收入。

五大園區未來共計可望引進118至135家業者進駐，創造6,600至8,600個工作機會，不但開發效益約達112億元，長期穩定的稅入，相信能更進一步帶動就業人口及地方經濟發展。

前述「埔里地方特色產業微型園區」產業用地(二)，可供支援型產業進駐，以擴大園區產業發展的效益和價值，受理廠商申購至111年10月31日止，請有意進駐廠商，把握申請承購機會。申購資料下載網址：https://reurl.cc/xEyxle，並歡迎來電洽詢─招商專線：：04-22583936轉218許小姐，或南投縣政府建設處產業發展科：049-2222106轉1461林小姐。

南投縣政府期盼吸引年輕族群返鄉就業，興建青年住宅供縣民承購，圖為南投縣青年住宅建物模擬圖。(圖／南投縣政府提供)

此外，為配合五大園區開發計畫等產業發展，期盼吸引年輕族群返鄉就業，健全整體住宅市場，確保民眾的居住權利，使縣民能買得起房子、以及減輕本縣弱勢族群居住負擔，興建青年住宅提供縣民承購，目前在南投市文化路興建第1期青年住宅合計45戶，預計明年6月完工，完工後將立即辦理出售事宜；第2期刻正設計規劃中，合計55戶。(南投縣政府廣告)