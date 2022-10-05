上班總是分秒必爭，對於忙碌的上班族來說，坐下來好好吃頓早餐是件難事，但吃得好與巧，才能開啟美好的一天，因此口味清爽且份量適中的特性，正符合上班族的需求，輕食早餐成為絕佳首選。而超商販售的輕食越來越多，其中「新感覺」系列一直都是常銷品，新感覺雞蛋沙拉口味更是令人意猶未盡，內餡濃郁滑順、口味酸甜不膩，而擄獲人心的小巧思在這裡！

「新感覺」系列的雞蛋沙拉內餡濃郁滑順、口味酸甜不膩。(圖/中時新聞網攝)

「雞蛋沙拉」是大眾最熟悉不過的美食，Q彈的蛋白與綿密細緻的蛋黃攪拌在一起，濃郁雞蛋香氣總是烙印人心，是家中早餐餐桌常見佐料。現在美味、口感兼具的新感覺雞蛋沙拉，在7-ELEVEN就買得到！「新感覺雞蛋沙拉」美味再進階，其祕訣來自製作餡料工法，新工序使蛋白顆粒均勻、蛋黃綿密細緻，精進整體風味的豐沛體驗，沙拉醬加入溫潤的蘋果醋調和，為濃郁滋味增添淡雅的酸甜風味，增加食慾不膩口，口感好吃到停不下來。

「新感覺雞蛋沙拉」美味再進階，其祕訣來自製作餡料工法的升級。(圖/中時新聞網攝)

上班族分秒必爭，經常忙到沒時間吃飯，為了不讓飢餓影響工作表現，多數人會選擇超商解決，但是超商美食眾多，該怎麼挑選才吃得恰恰好又能補充元氣？這時可以選擇清爽的美味輕食作為一天重要的早點。「新感覺」系列的適口性佳，一手拿著一口咬，適合繁忙的上班族；內餡濃郁卻清爽不膩，且口感Q彈層次豐富，成為辦公室日常增添活力的美味輕食好選擇。

「新感覺」系列的適口性佳，一手拿著一口咬，適合繁忙的上班族。(圖/中時新聞網攝)

一日之計在於晨，讓早餐成為開啟一天的重要儀式！「新感覺雞蛋沙拉」製作工法的貼心小巧思，讓你對雞蛋沙拉的印象升級，酸甜滋味實在有夠好吃！即日起至10/18於7-ELEVEN有限定活動，凡購買新感覺全系列並搭配統一陽光指定品項，組合價只要40元起，銅板價就能享受元氣輕食組合！

即日起至10/18於7-ELEVEN，凡購買新感覺全系列並搭配統一陽光指定品項，組合價只要40元起。(圖/中時新聞網攝)

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